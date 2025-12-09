Böcek ilaçlamasında 'fosfin' dehşeti! 1 yaşındaki Altay bebek zehir soluyarak can verdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 11 Kasım 2024 tarihinde Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan trajediye ilişkin yürüttüğü soruşturma dosyasına kritik bir belge daha girdi. 4. katta tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından bir alt katta yaşayan Altay bebeğin ölümü ve 3 kişinin zehirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen mütalaa tamamlandı.

Kurulun hazırladığı 15 sayfalık mütalaada, bebeğin vücudunda herhangi bir travmatik bulguya rastlanmadığı vurgulandı. Bebeğin, annenin ve babanın ilaçlama sonrası zehirlenme belirtileri gösterdiğinin hatırlatıldığı raporda, Altay bebeğin ölüm nedeni şu çarpıcı ifadelerle kayıtlara geçti:

"Otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında; bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Böcek ailesi soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

BİR ÜST KATTA İLAÇLAMA BİR ALT KATTA CAN PAZARI

Olayın gelişimi, denetimsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. İlaçlamadan 3 gün sonra solunum sıkıntısı, kusma ve genel durum bozukluğu şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Altay bebek, "zehirlenme" ön tanısıyla tedaviye alındı. Ancak minik bedeni bu ağır kimyasal yüke dayanamadı ve klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hayata gözlerini yumdu. Daha önce Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ilk mütalaada da bebeğin "kimyasal fosfin gazı" maruziyeti sonucu öldüğü belirtilmişti. Böylece iki ayrı kurul da ölümün ihmal ve zehir kaynaklı olduğunu tescillemiş oldu.

TARIMSAL ZEHİRLER EVLERİN İÇİNDE: YÖNETMELİK DEĞİŞMELİ

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altay bebeğin böcek ilacı kaynaklı zehirlendiğinin oy birliğiyle kesinleştiğini vurguladı. Sürecin aileyi yıprattığını belirten Turan, konunun sistemsel boyutuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Son dönemde gündemimizde böcek ilaçlaması sonucu zehirlenmeler maalesef çok yoğun yer aldı. Bu kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar. Maalesef buna ilişkin yönetmelik 'böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda' olduğunu söylüyor. Bu da 'Bir sorumlulukla birlikte bu ilaçlama evlerde yapılabilir' gibi bir anlam çıkarıyor. Bunun derhal engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ilaçlama firmasında çalışan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ilaçlamayı yapan E.G. (44) tutuklanmış, firmada işi organize eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak tutuklu bulunan iki şüpheli de bir süre sonra hakimlik kararıyla serbest bırakıldı. İki ayrı Adli Tıp raporunun da "zehirlenme" dediği olayda, henüz iddianame düzenlenip dava açılmasını bekleyen aile, adaletin tecelli etmesini istiyor.