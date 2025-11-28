Böcek ailesi soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin soruşturma devam ederken ailenin hastaneden çıktığı ve taksiye bindiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen ve İstanbul Fatih'te konakladıkları bir otelde ilaçtan zehirlenme sonucu hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

ALİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Böcek ailesinin ölümün ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapora göre ailenin yediklerinden dolayı değil, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan ilaca bağlı kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

istanbul-bocek-ailesinin-olumune-ilisk-1038158-308092-1.jpg

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

istanbul-bocek-ailesinin-olumune-ilisk-1038157-308092-1.jpg

13 Kasım saat 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

istanbul-bocek-ailesinin-olumune-ilisk-1038159-308092-1.jpg

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak:DHA/AA

