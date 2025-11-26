Son dakika| Böcek ailesi soruşturmasında Adli Tıp raporu çıktı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu açıklandı.

ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu

AİLENİN ÖLÜM SEBEBİ: BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENME

Raporda, ailenin ölüm sebebinin kaldıkları otelde böcek ilaçlamada kullanılan ilaca bağlı zehirlenme olduğu kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şu ifadeler kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir"