ATK doğruladı! Böcek Ailesi'nin ölümünde 'fosfin' bulgusu: Naziler gaz odalarında kullanıyordu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fatih'te zehirlenme sonucu hayatını kaybeden Böcek ailesi ile ilgili otopsi raporu savcılığa sunuldu. Raporda ailenin kaldığı otelden alınan numunede 'fosfin' gazı tespit edildi. Fosfin gazı, meskun mahalde kullanılması yasak olan Nazilerin gaz odalarında kullandığı gaz olarak da biliniyor.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi zehirlenme sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporu savcılığa teslim edildi.

ALINAN NUMUNEDE FOSFİN TESPİT EDİLDİ

Söz konusu raporda ailenin otelde yapılan ilaçlama nedeniyle hayatını kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu görüldü. Ailenin kaldığı odadan alınan numunelerde Nazilerin soykırım için kurduğu gaz odalarında da kullandığı 'fosfin maddesi' tespit edildi.

Aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde ve yediklerinde zehir bulunmadığı açıklandı.

Böcek ilacı olarak kullanılan "fosfin gazı"ndan zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildiği ifade edildi.

YİYECEK VE İÇECEKLERDE ZEHİR YOK

Rapora göre ailenin hiçbir üyesinin kanında ve mide içeriğinde; karaciğer, böbrek, bağırsak, akciğer gibi organlarda zehir tespit edilmedi.

Ailenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden alınan numunelerde de zehir belirlenmedi.

Baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek'te görülen belirtilerin fosfin zehirlenmesi bulguları olduğu açıklandı.

Çocuklar Kadir ve Masal Böcek'te görülen belirtilerinse zehirlenmesinin birincil göstergesi olduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.

Böcek ailesinin zehirlenmesinde korkunç detay: Nazilerin gaz odalarında kullandığı kimyasalı kullanmışlarBöcek ailesinin zehirlenmesinde korkunç detay: Nazilerin gaz odalarında kullandığı kimyasalı kullanmışlar

NAZİLER'İN KULLANDIĞI FOSFİN GAZI!

Böcek ailesinin ölümüne neden olan zehirlenme olayında ilaçlama firmasının, meskun mahalde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit'in tükenmiş hâlini kullandığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu kimyasalın, Naziler tarafından Auschwitz toplama kampındaki gaz odalarında kullan kimyasal ile aynı olduğunu belirtmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

