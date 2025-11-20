Böcek ailesinin zehirlenmesinde korkunç detay: Nazilerin gaz odalarında kullandığı kimyasalı kullanmışlar

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümünde korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Adli Tıp Kurumu tarafından ailenin zehirlenmesiyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporunda gıda zehirlenmesi ihtimalinin düşük, kimyasal zehirlenme olasılığının ise yüksek olduğu belirtilmişti.

Kısa süre önce ise ailenin kaldığı otelin DSİ İlaçlama isimli firma tarafından ilaçlandığını, ilaçlamayı yapan çalışanın ise sertifikasız olduğu ortaya çıkmıştı.

Böcek ailesini 'özel formüllü ilaç' mı zehirledi? Siteden de kaldırdılar

İlaçlama firmasıyla ilgili firmaya Google üzerinden teşekkür mesajı yazan bir kullanıcı, firmanın kullandığı kimyasalın görselini de paylaştı. Böcek ailesinin zehirlenerek yaşamlarını yitirmelerinin ardından tüm okları üzerine çeken firma, uzmanlar dahil çok sayıda kullanıcı tarafından mercek altına alındı.

NAZİ KAMPLARINDAKİ GAZ ODALARINDA KULLANILAN KİMYASAL

Gazeteci Nevşin Mengü, mesaja eklenen görseldeki gri renkli maddeyi gören bir uzmanın çarpıcı yorumunu paylaştı. Söz konusu madde ile ilgili yorum yapan uzman, oteldeki ilaçlamada kullanılan bu madde, Nazilerin Auschwitz toplama kamplarında gaz odalarında kullandığı kimyasal madde ile aynı türde bir madde olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu resim alüminyum fosfitin tükenmiş hâli. İnanamıyorum. Havadaki su buharıyla temas edince fosfin gazı salıyor. Tarihte hatırlamak istemediğimiz insanlık ayıbı, kara leke, gaz odalarında kullanılan şey de fumiganttır. Duş senaryosu da buradan gelir. Zira bu tabletler suyla (mevcut durumda havadaki su buharıyla) reaksiyon sonucu gaz salınımı yapar. Gaz odalarının duş olması da bu yüzden. Acı bir şekilde Auschwitz’i ziyaret etmiştim ve haftalarca kendime gelememiştim. KULLANIMI KATİ SURETLE YASAK Bunu akıl eden hasta zihniyete de lanet olsun. Bu tabletlerin meskûn mahalde uygulanması kati suretle yasaktır. Nokta. Yani kimse “yanlış doz, yanlış uygulama” demesin. Nasıl temin ediliyor, aklım almıyor. Bir de web sitelerinde bunu kendi geliştirdikleri özel formül olarak lanse edip satışını yapıyorlar; 3.500 liraya, kargo ile. Nutkum tutuldu.

KULLANDIKLARI MADDELERİ "ŞİRKET SIRRI" DİYEREK SAKLAMIŞLAR

Şikayetvar isimli internet sitesinde DSİ isimli ilaçlama firması hakkındaki şikayetini dile getiren bir kullanıcı, firmadan kullandıkları ilaçların isimlerini paylaşmalarını istediğini ancak verilen yanıtta bunun "şirket sırrı" olarak saklandığını kaydetti.