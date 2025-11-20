Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin tamamının öldüğü olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Türkiye'yi sarsan Böcek ailesi faciasında her geçen gün yeni skandallar ortaya çıkıyor. Dün ortaya çıkan son bilgilere göre Böcek ailesi otelde rahatsızlandıktan sonra ambulans çağırdı.

Ancak otelde çalışan görevli oteli kilitleyerek dışarı yemek yemeye gitti. O sırada ambulansın geldiği ancak baba Servet Böcek'in dışarı çıkmak için otelin kapısını açamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aile otele ambulans çağırıp odalarında aşağı indiklerinde, içeride kilitli kaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o anlar...

Baba Servet Böcek'in kapıyı açamadığı, bir süre sonra kızını da alarak otelin giriş kısmında beklediği, bir süre sonra hem dışarıdan sağlık ekiplerinin hem de baba Böcek'in kapıyı içeriden kırmaya çalıştığı anlar da kameralar da yer aldı.

Baba Böcek elinde aldığı eşya ile kapıyı kırmaya çalıştı.

Otel çalışanı M.M.U.D.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'15-20 DAKİKA SONRA DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE BİR AMBULANS GÖRDÜM'

Otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde

"Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde müfettişler tarafından çağrılmalar üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10 Kasım günü saat 08.30'da otelin resepsiyonunda çalışanımla başladım. Aynı gün saat 11.00 sıralarında Böcek ailesi ile otelde karşılaştık. Kendileriyle kısa muhabbetimiz oldu.

Ben saat 15.00 civarında mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım. Ben otele 12 Kasım günü saat 08.30 sıralarında otelde çalışmak için geldim. O esnada Eyüp O. çalışıyordu. 12 Kasım günü yine saat 10.00 - 11.00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek odalarının kapıları ilaçlama nedeni ile bantlandığı, saat 11.00 sıralarında Servet Böcek'e çıkıp odasının temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca hastaneye gideceklerini, bir şeyler yediklerini ve midelerinin bulandığını söylediler. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu bildiğim için söyleyerek benimle birlikte gitmelerini istedim. Mesaimin bitmesi üzerine evime geçtim. Temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler.

Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim. Aynı gün akşam saat 20.30 sıralarında kabul yeri görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı, acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim.

HIRSIZ GİRMESİN DİYE KAPIYI KİLİTLEMİŞ