Böcek ailesini 'özel formüllü ilaç' mı zehirledi? Siteden de kaldırdılar

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen ve kaldıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesi faciasının y6ankıları hala sürüyor. Ailenin ölümüne yol açan ilaçlamayı yapan şirketin sahibi Zeki Kişi, polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde ‘Bunlar kullanıldı’ diyerek iki ilacın ismini verdi. Dosyaya da giren ‘Alfasc’ ve ‘ROK’ adlı ilaçların piyasada kolaylıkla bulunabilmesi dikkat çekerken şirketin internet sayfasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Bir zehirlenme vakası da Trabzon'dan: Biri çocuk 3 kişi hastanelik oldu

SİTEDEN KALDIRDILAR!

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, şirket, müşterilerini ikna etmek için kullandıkları ilaç hakkında “Tahtakurusu için kesin çözüm üreten ürünümüz özel formlu olup herhangi bir yerde bulamazsınız” ifadelerini kullanırken diğer ilaçların kolay bulunduğunu kaydederek kendi ilaçlarının ne kadar etkili ve nadir olduğunu vurgulamaya çalışıyor.

Zeki Kişi ifadesinde ise, bu ‘nadir’ ilaçtan hiç bahsetmeden her yerde bulunabilecek normal ilaçların adını verdi. Sitede yapılan incelemede, ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde ‘Her yerde bulamazsınız’ diye övülen ilaca dair yer alan bilgilerin ise siteden kaldırıldığı fark edildi.

Şirketin müşterilerinin ‘memnuniyet’ belirtmek için paylaştıkları fotoğraflarda Hindistan’dan ithal edilen ve öldürücü ‘alüminyum fosfit’ içeren ilacın toz halinin fotoğrafları görüldü.

ŞİRKET ÇALIŞANI SERTİFİKA OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen ilaçlama şirketinin sahibi Zeki Kişi, savcılıkta verdiği ifadede, şirketi yaklaşık 6-7 yıl önce kurduğunu, iş yeri olmadığını, home-office olarak internet üzerinden faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Genellikle özel işletmeler ile ikametlere hizmet verdiklerini, şüpheli D.C'nin gündelikçi olarak çalıştığını, oğlu S.K'nın şirketinde çalışmadığını, sadece SGK kaydını yaptıklarını, oğlunun ilaçlama işi yapmadığını iddia eden Kişi, "Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. D.C'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini D.C. ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar." sözlerini sarf etti.

Zeki Kişi ilaçlama işlerinde iki ilaç dışında başka ilaç kullanmadıklarını, bu ilaçları nereden aldıklarını hatırlayamadığını, daha sonra faturalarını dosyaya sunacağını ileri sürdü.

“KUSURUM YOKTUR” DEDİ!

Zeki Kişi, ifadesinin devamında, kendisine 11 Kasım günü telefon geldiğini belirterek "Arayan kişi otel işlettiklerini, otelin bir odasında böcek olduğunu, böcekler için ilaçlama yaptıracağını söyledi. Bende bunun üzerine D.C'yi bu şahsa yönlendirdim. D.C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben D.C'nin hangi otele dahi gittiğini bilmiyorum. Genel olarak müşteriler ilk olarak beni arar. Ben arayan müşterileri D.C'ye yönlendiririm. 15 Kasım günü D.C beni arayarak polislerin kendisini çağırdığını, ilaçlama yaptığı yerde zehirlenme olayının olduğunu söyledi. D.C. ve S.K'nın gözaltına alındığını öğrenince bende karakola gittim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur." ifadelerini kullandı.

İLAÇ SUYLA KARIŞTIRILMIŞ!

Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket çalışanı D.C. ise ifadesinde, burada 2-3 aydır çalıştığını, olayın meydana geldiği otelde Ağustos'ta da ilaçlama yaptığını iddia etti ve 11 Kasım'da 12.00 sıralarında şirkete ait telefondan gelen mesaj üzerine 16.00 sıralarında ilaçlama yapmak için otele gittiğini, görevlinin odayı gösterdiğini, ilaçlama işleminde "Alfasc" ve "Cypermetrin" isimli ilaçları kullandığını ileri sürdü.

D.C, bu ilaçları suyla karıştırarak püskürtme yoluyla uyguladığını aktararak oda içerisinde belli aralıklarla tahmini olarak 16-17 bölgeye "filit jel" isimli böcek ilacını kullandığını, bu ilacın jel kıvamında olduğunu, böceklerin bu ilacı yemesi için belirli aralıklarla odanın içerisine konulduğunu ifade etti.

İlaçlama yapmadan önce tuvalet kapısı ve havalandırmayı kağıt bantla kapattığını, ilaçlama yaptıktan sonrada odanın kapısını bantlayarak otelden ayrıldığını ileten D.C., "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığımda o dönemde bana işi öğreten S. isimli çalışan sertifikaya gerek olmadığını söyledi. S. isimli çalışana bu durumu şirketin sahibi Zeki Kişi söylemiş. Ben olayın mağdurlarını tanımam. Benim olayda herhangi bir kusurum yoktur. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." sözlerini sarf etti.

Son dakika|Böcek ailesi soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Tutuklanan ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K ise verdiği ifadede, söz konusu şirkette yetkisi bulunmadığını, şirket üzerinden SGK girişi olduğunu, kendisinin başka bir işte çalıştığını, zaman zaman babasının ilaçlama işlerine yardım ettiğini, yaklaşık 4-5 ay önce babası ile aralarında anlaşmazlık olması nedeniyle Fatsa'ya taşındığını öne sürdü.

Otelde ilaçlama yapıldığı gün Fatsa'da olduğunu, 14 Kasım'da ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğini, 1 gün sonra D.C'nin kendisini aradığını ifade eden S.K., "Bir otelde yapmış olduğu ilaçlama işlemi nedeni ile polisin kendisini çağırdığını, aracının olmadığını, benim kendisini götürmemi istedi. Bende kendisini Fatih'te bulunan otelin bulunduğu yere götürdüm. Burada polis ekipleri inceleme yapıyordu. D.C yanında bulunan ilaç örneklerini polislere verdi. Daha sonra polis ekipleri beni karakola götürdü. Benim yapılan ilaçlama işlemi ile herhangi bir alakam yoktur. İlaçlama yapıldığı gün İstanbul'da değildim." dedi.

"HERHANGİ BİR SERTİFİKA SORMADIM"

Hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan otelin sahibi H.O. savcılıkta verdiği ifadesinde, oteli 5-6 ay önce devraldığını, şeker hastası olduğu için bacağındaki rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır otele gidemediğini, bu süreçte otelle ilgili işlemleri otel müdürü H.D'nin yaptığını kaydetti.

H.D'nin 10 Kasım'da kendisini arayarak otelin 101 numaralı odasından böcek şikayeti geldiğini söylemesi üzerine kendisine ilaçlama firması çağırmasını söylediğini ifade eden H.O., H.D'nin daha önce de ilaçlama yaptırdıkları DSS isimli firmayla iletişime geçtiğini, 11 Kasım'da bu odanın ilaçlandığını aktardı.

Böcek ailesinin ölümünde korkunç detay: İlaçlamadan sonra odada kilitli kalmışlar

Şüpheli H.O ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlama şirketi işlerini bitirdikten sonra oda yaklaşık 2-3 gün boyunca kapalı kalır. Sonrasında temizleme işlemi yapılarak kullanıma açılır. Benim ve çalışanlarımın ilaçlama işlemi ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şirkete Ağustos ayında da ilaçlama yaptırmıştık. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştık. Ben bu şirkete ilaçlama konusunda yetkili olup olmadıklarına dair herhangi bir sertifika sormadım. Olayda vefat eden şahıslar otelin 202 numaralı odasında konaklıyorlardı. Zehirlenme olayını olaydan 1 gün sonra otelde çalışan yeğenim E.O'nun beni araması ile öğrendim. Normalde otelde sadece H.D. ve E.O çalışır. H.D. izinli olduğu için R.B. ve M.M.U.D.C. isimli şahısları günlük çalışmaları için geçici olarak işe aldım. Bu şahısların görevleri resepsiyonda durmaktır."

Yaşanan olaydan kusuru olmadığını söyleyen H.O. "Ölen şahısların ilaç zehirlenmesi sonucu öldüğüne kanaat getirilse bile sorumluluk bu ilaçlama yapan ilaç şirketine aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.