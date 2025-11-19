Son dakika|Böcek ailesi soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Son dakika|Böcek ailesi soruşturması! 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesi soruşturmasında 6 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti. İlaçlama şirketin sahibin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Böcek ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden ilaçlama yapan şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

4 kişilik Böcek ailesinden geriye bu kahreden fotoğraf kaldı4 kişilik Böcek ailesinden geriye bu kahreden fotoğraf kaldı

TUTUKLANAN İSİMLER

-İlaçlama Şirketi Sahibi Z.K

-İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu olan çalışan S.K

-İlaçlamayı yapan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.

-Otel Çalışanı M.M.U.D.C.

SERBEST BIRAKILANLAR

*Otel sahibi H.O., adli kontrol (yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi)

*Otel çalışanı R.B., adli kontrol (yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme)

*Simitçi M.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne de hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Servet Böcek'in de acı haberi önceki gün (17 Kasım) gelmişti.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında kişinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu