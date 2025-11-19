Son dakika|Böcek ailesi soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanıp hayatını kaybeden Böcek ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden ilaçlama yapan şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

4 kişilik Böcek ailesinden geriye bu kahreden fotoğraf kaldı

TUTUKLANAN İSİMLER

-İlaçlama Şirketi Sahibi Z.K

-İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu olan çalışan S.K

-İlaçlamayı yapan ilaçlama şirketi çalışanı D.C.

-Otel Çalışanı M.M.U.D.C.

SERBEST BIRAKILANLAR

*Otel sahibi H.O., adli kontrol (yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi)

*Otel çalışanı R.B., adli kontrol (yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme)

*Simitçi M.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne de hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Servet Böcek'in de acı haberi önceki gün (17 Kasım) gelmişti.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Böcek ailesinin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında kişinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.