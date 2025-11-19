Böcek ailesinin ölümünde korkunç detay: İlaçlamadan sonra odada kilitli kalmışlar

Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen ve konakladıkları otelde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son dakika|Böcek ailesi soruşturması! 4 kişi tutuklandı

İLAÇLAMA ŞİRKETİ İZİNSİZ FAALİYET GÖSTERİYOR

Soruşturma devam ederken yapılan incelemeler sonucu, ailenin zehirlendiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım’da DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı ancak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başsavcılığa gönderilen yazıda DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Üstelik ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C’nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı tespit edildi. İlaçlama işleminin S.K sorumluluğunda D.C tarafından yapıldığı, Z.K isimli şüphelinin ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.

OTEL SAHİBİ YETKİSİZ ŞİRKETE İLAÇLAMA YAPTIRDI

Savcı, “ilaçlama işleminden sorumlu D.C, S.K ve Z.K isimli şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerini” değerlendirdi.

Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin H.O. olduğu, ihtiyaç duyulması hâlinde otelde kısmi zamanlı olarak R.B ve M.M.U.D.C isimli şahısların görev yaptığı tespit edildi.

Otel sahibinin, yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli şirkete ilaçlama yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne uymadığı tespit edildi.

OTELİ KİLİTLEYİP YEMEĞE GİTMİŞ: GELDİĞİNDE BAYGIN BULMUŞ

Savcılığın sevk yazısına göre, resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C’nin ilk verdiği ifadede 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklanan kokudan rahatsız olduğunu söylediği; ancak şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde ise söz konusu kokudan bahsetmediği anlaşıldı.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarı çıktığını, geri döndüğünde otelde zehirlenme geçiren kişileri baygın halde bulduğunu beyan ettiği anlaşıldı.

BABA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Dosyada yer alan bilgiye göre, mevcut kamera görüntülerinde, vefat eden Servet Böcek’in, kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı, kapıyı kırmaya çalıştığı, bu nedenle orada bekleyen vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada şüpheli M.M.U.D.C’nin olay yerine gelerek kapıyı açtığı tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirildi.

M.M.U.D.C’nin bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde ise, ilaçlama nedeniyle odadan gelen rahatsız edici kokudan dolayı dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Buna karşılık R.B’nin ilaç kokusu nedeniyle dışarı çıktığına dair beyanlarının olayların akışına uygun olmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, R.B’nin de resepsiyon görevlisi olarak gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı tespit edildi.

3 KİŞİ DAHA ZEHİRLENMİŞ

Ayrıca savcılıkça, yine aynı otelde konaklayan M.T, F.R, A.H isimli şahısların 15 Kasım’da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve yapılan tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildiklerinin tespit edildi.

TABURCU EDİLMİŞLERDİ

Soruşturmanın devam ederken Böcek ailesinin taksi ile hastaneye gittikleri görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Böcek ailesinin panik içinde taksi çevirdikleri baba Servet Böcek'in ön koltukta oturduğu, anne Çiğdem, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in arka koltukta oturduğu, devamında anne ve çocuklarının arka koltukta fenalaştığı görülüyordu.

İfadelere göre, Böcek ailesi 12 Kasım sabahı mide bulantısı şikayetiyle Bezmialem Hastanesi’ne yarı baygın durumda gitti.

Hastanede, Servet ve Çiğdem Böcek'e serum verildi, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldı.

OTELE GERİ DÖNÜP ZEHİRLİ HAVAYI SOLUMAYA DEVAM ETTİLER

Zaman zaman kusan çocuklar ise yine ifadelere göre 'Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne sevk edildiler. Burada da çocuklara probiyotik yazıldı ve başkaca bir tedavi uygulanmadan' taburcu edilip otele döndü.

Aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım saat 01:00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulansla hastaneye gitmek istedi.

Otele geri gönderildikleri ve kilitli kaldıkları için saatlerce zehir solumaya devam eden aile, kritik zaman kaybından sonra ambulansla kaldırıldı.

Ancak, önce çocuklar, sonra anne, en son da baba yaşamını yitirdi.