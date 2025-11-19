Bir zehirlenme vakası da Trabzon'dan: Biri çocuk 3 kişi hastanelik oldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kişilik bir ailenin zehirlenmeden dolayı yaşamını yitirmesinin ardından, Beyoğlu'nda ise bir kadının içtiği kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırılmasıyla gıda güvenliği tartışmaları gündem oldu.

TRABZON'DA DA BENZER VAKA

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan anne Sevda A. (32), oğlu Yiğit Ali A. (2) ile teyze Nazar A. kusma ve bulantı şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine ailenin yaşadığı eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu 3 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.