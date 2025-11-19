Son dakika | Böcek ailesi faciası sonrası İstanbul'da yeni dönem: 24 sesli ve görüntülü kayıt

İstanbul-Fatih’te konakladıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesiyle ilgili adli süreç devam ediyor. Ailenin hayatta kalan son üyesi olan baba Servet Böcek'in de hayatını kaybetmesiyle, Almanya’dan tatile gelen dört kişilik aileden kurtulan olmadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ GÜL BAŞKANLIĞINDA "GIDA GÜVENLİĞİ" ZİRVESİ

Yaşanan trajedinin ardından, İstanbul’da vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi ve halk sağlığının korunması için uygulanacak yeni tedbirler masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda, kentteki mevcut çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valiliği Lale Salonu’ndaki toplantıya; Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri ve uzman akademisyenler katıldı.

VALİ GÜL: GIDA KONUSUNDA SIFIR TOLERANS

Toplantıda bir değerlendirme konuşması yapan İstanbul Valisi Davut Gül, denetimlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı... Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz.”

Vali Gül ayrıca, vatandaşların işletmelerdeki karekod uygulamasını kullanarak, o işletmenin en son ne zaman denetlendiği bilgisine ulaşabileceğini de ekledi.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Toplantı sonucunda, İstanbul genelinde uygulanacak bir dizi yeni karar alındı. Bu kararlar şunlar:

Sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yönelik denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

Gıda işletmelerindeki soğuk zincirde aksaklıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak, 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirilecek.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak; standartlara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu hale getirildi.

İlaçlama hizmeti veren firmalar denetime tabi tutulacak, standartlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Denetimlerde bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda bulunulacak.

2025 YILI DENETİM BİLANÇOSU

Toplantıda ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 yılı denetim verileri de paylaşıldı: