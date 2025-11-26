Son dakika|Böcek ailesi soruşturmasında 4 kişi tahliye edildi

Böcek ailesinin oteldeki ilaçlama nedeniyle zehirlenerek öldüğü tespit edildikten sonra soruşturma kapsamında tutuklunan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildi.

Ailenin ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında kişinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Son dakika| Böcek ailesi soruşturmasında Adli Tıp raporu çıktı

ATK RAPORU AÇIKLANDI

Böcek ailesinin ölümün ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Rapora göre ailenin yediklerinden dolayı değil, otelde yapılan ilaçlamada kullanılan ilaca bağlı kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp raporunun açıklanasının ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kumpirci , midyeci ve lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildi. Hakkında adli kontrol kararı bulunan şüphelinin ise adli kontrol kararı kaldırıldı.

Aralarında otel sahibi ve ilaçlama yapan firmanın sahibi de olmak üzere 6 kişinin ise tutukluluğu devam ediyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor göz önünde bulundurularak haklarında tutuklama kararı bulunan 4 şüphelinin tahliyesine ve 1 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının da kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, otel sahibi ile 2 otel görevlisi ve söz konusu otelde ilaçlama yaptığı tespit edilen firma sahibi ile 2 çalışanı olmak üzere toplam 6 şüphelinin tutukluluk hallerinin devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne de hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden baba Servet Böcek'in de acı haberi de (17 Kasım) gelmişti.