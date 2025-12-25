Çarpışan otomobillerden biri devrildi: 6 kişi yaralandı

Çarpışan otomobillerden biri devrildi: 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarında kavşakta meydana geldi.

Mardin'de feci trafik kazası: 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMardin'de feci trafik kazası: 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

FARKLI İSTİKAMETLERDEN KAVŞAĞA AYNI ANDA GİRDİLER

Farklı istikametlerden kavşağa aynı anda giren Serhat Arpakçı idaresindeki 09 APF 005 plakalı otomobil ile Emrah Küçük idaresindeki 09 ANA 541 plakalı iki otomobil çarpıştı.

DEVRİLEN ARAÇTA BULUNAN AİLE İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Çarpışmanın şiddetiyle Arpakçı’nın kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta bulunan Emir Arpakçı, Özge Arpakçı, Serhat Arpakçı itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Arpakçı ailesinin yanı sıra diğer araçta bulunan Kerem Baştürk, Recep Akalın ve Emrah Küçük, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

