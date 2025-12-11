Mardin'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı ağır bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen bir diğer hafif ticari araç çarpıştı.

1'İ AĞIR 6 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan altı kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazanın oluş nedenini belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.

