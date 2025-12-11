Mardin'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Ömerli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada üç kişi yaşamını yitiirirken biri ağır altı yaralı hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme sürüyor. Ölenlerin kimlikleri belirlenemedi.

Mardin’in Ömerli ilçesinde Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı ağır bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen bir diğer hafif ticari araç çarpıştı.

1'İ AĞIR 6 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan altı kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

mardinde-3-aracin-karistigi-kazada-3-ol-1058911-314251.jpg

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazanın oluş nedenini belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.

İzmir'deki akım faciasında kahreden detay: İhmalin boyutu 70 santim!İzmir'deki akım faciasında kahreden detay: İhmalin boyutu 70 santim!

Samsun'da trafik kazası; 2 yaralıSamsun'da trafik kazası; 2 yaralı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Yaşam
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan erkek evi yaktı!
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan erkek evi yaktı!
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar