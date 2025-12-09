Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki Kerim D. ve arkasındaki Emrullah Ö. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi’nin kesişiminde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Bekir Ş. (35) yönetimindeki 55 JG 961 plakalı hafif ticari araç ile Kerim D. (21) kontrolündeki 55 AIU 590 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kerim D. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emrullah Ö. (19) yaralandı.

Van'da zincirleme trafik kazasıVan'da zincirleme trafik kazası

Kırıkkale'de can pazarı: 2 otomobil çarpıştıKırıkkale'de can pazarı: 2 otomobil çarpıştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

