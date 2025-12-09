Samsun'da trafik kazası; 2 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi’nin kesişiminde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Bekir Ş. (35) yönetimindeki 55 JG 961 plakalı hafif ticari araç ile Kerim D. (21) kontrolündeki 55 AIU 590 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kerim D. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emrullah Ö. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.