Kırıkkale'de can pazarı: 2 otomobil çarpıştı

Yayınlanma:
Kırıkkale-Ankara kara yolunda 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre A.S. idaresindeki 34 JK 2972 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 06 RNK 92 plakalı otomobil çarpıştı.

otomobiller-kavsakta-carpisti-7-yarali.jpg

SÜRÜCÜLER DAHİL 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 34 JK 2972 plakalı otomobil yan devrildi. Sürücüler ile birlikte 2 otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 2 milyar TL'lik çete çökertildiİstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 2 milyar TL'lik çete çökertildi

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

