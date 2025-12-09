İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 2 milyar TL'lik çete çökertildi

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 2 milyar TL'lik çete çökertildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul merkezli 6 ilde, "showbahis.com” adlı yasa dışı bahis sitesine yönelik düzenlen operasyonda, 2 milyar TL’lik yasa dışı servete el konuldu. Çete çökertilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli 6 ilde, "http://showbahis.com" alan adlı yasa dışı bahis sitesine yönelik operasyon düzenlendi.

yasa-disi-bahis.webp

2 MİLYAR TL TUTARINDAKİ BAKİYEYE BLOKE KONULDU

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, toplam 17 farklı adreste düzenlenen operasyonda, sitede bahis oynattıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alınırken, 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarındaki bakiyeye bloke konuldu. Ayrıca 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu.

Çeteye yönelik hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerin "showbahis" üzerinden yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Başsavcılık, 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket eden 18 örgüt üyesinin olduğu yapıyı tespit etti.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmışMert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasadışı bahis platformu üzerinden bizzat yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 (2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77) TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur."

stanbul-cumhuriyet-bassavciligi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

