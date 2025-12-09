Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında İsmail Yüksek'e oynanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nan futbolda bahis soruşturmasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Mert Hakan Yandaş'la ilgili dikkat çeken İsmail Yüksek detayı ortayı ortaya çıktı.

MASAK raporuna göre Mert Hakan Yandaş'ın hesaplarına yapılan para giriş ve çıkışları belirlendi. 2017 yılı sonrasında kendi hesapları arasındaki iç transferler hariç toplam 974 işlemde 204 milyon 138 bin 616 lira tutarlı para girişi olduğu, 3 bin 747 işlemde ise 207 milyon 475 bin 422 lira tutarında para çıkışı olduğu ortaya çıktı. Yandaş'ın para ilişkisi içinde bulunduğu 28 gerçek ve tüzel kişinin yasa dışı bahis ve kumar kapsamında istihbari kayda sahip olduğu de belirlendi.

Yandaş'ın Takvim'deki habere göre; Bilyoner'e 2017 - 2022 arasında 676 işlemle toplam 115 bin 317 lira yatırdığı, 17 işlemle 42 bin 250 lira çektiği ve 2016 - 2019 yılları arasında 1006 farklı kupon ID'sine sahip bahis oynadığı tespit edildi.

Bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirlendi.

"İSMAİL YÜKSEK KART GÖRÜR"

Habere göre en dikkat çeken ise Mert Hakan Yandaş'ın bahis ağında takım arkadaşı İsmail Yüksek detayı.

Son dakika | Metehan Baltacı Mert Hakan Yandaş ve Murat Sancak tutuklandı

Raporda "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının yoğun oynandığı ve kuponların kazandığı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında gönderdiği toplam 4 milyon 453 bin 62 liranın Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. hesabına aktarıldığı belirlendi. Benzer meblağların da Nesine ve Misli isimli diğer yasal bahis platformlarına da yönlendirildiği tespit edildi.