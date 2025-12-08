Son dakika | Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında 29 şüpheli için tutuklama 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti
METEHAN BALTACI VE MURAT SANCAK TUTUKLANDI
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen isimlerden Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak hakkında tutuklama kararı verildi.
ZORBAY KÜÇÜK ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
HT Spor'un haberine göre, Zorbay Küçük, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zorbay Küçük'ün yanı sıra 8 isim daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Detaylar geliyor...