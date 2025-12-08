Mert Hakan Yandaş'ın kumar oynadığı anların fotoğrafı ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etti

Mert Hakan Yandaş'ın kumar oynadığı anların fotoğrafı ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etti
Bahis soruşturmasında mahkemeye sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Futbolcu, yasa dışı sitelerde kumar oynadığını itiraf ederken o anların fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis operasyonunda gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş’ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıkarken oyuncu yasa dışı bahis sitelerinde kupon yapmadığını belirtti. Ancak Yandaş, Fenerbahçeli takım arkadaşlarıyla birlikte yasa dışı sitelerde slot oyunları oynadığını kabul etti.

"YASA DIŞI SİTELERDE SLOT OYNADIK"

DHA'da yer alan habere göre Mert Hakan Yandaş ifadesinde “Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” sözlerini sarf etti.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli olduMert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Mert Hakan Yandaş’ın slot oynarken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yandaş’ın slot oynadığı anları paylaştı.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

