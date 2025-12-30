Bursaspor'a Süper Lig'den transfer yolda: Samsunsporlu futbolcu ile anlaşmaya varıldı

Yayınlanma:
Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta liderliğini sürdüren Bursaspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Halil Akbunar, Baran Başyiğit, Rahmetullah Berişbek ve Eyüp Akcan transferlerinde mutlu sona ulaşan yeşil-beyazlılar, 1 transferi daha bitirmek üzere.

SONER AYDOĞDU İLE ANLAŞMA TAMAM

Bursaspor’un Süper Lig ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor’dan Soner Aydoğdu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Yönetimin, Soner Aydoğdu transferi için Samsunspor ile de son görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

16 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Samsunspor formasıyla 16 maçta forma giyen Soner Aydoğdu, 273 dakika sahada kaldı. Aydoğdu bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.

PUAN DURUMU

Geride kalan 17 haftada 38 puan toplamayı başaran Bursaspor liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Mardin 1969 Spor ise 37 puanda bulunuyor.

