Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

İstabul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis operasyonunda gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İkilinin sevk edilme nedenleri ve ifadeleri ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre iki futbolcu hakkındaki iddialar ve ifadeler şu şekilde:

MERT HAKAN YANDAŞ

Haberde, Masak raporunda Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına gönderdiği, kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçlarında "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve “İsmail Yüksek kart görür" gibi özel bahislere oynadığı ve kuponlarının tuttuğu öne sürüldü.

Masak raporundaki para trafiği için de ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları reddetti. Yandaş ifadesinde "Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasa dışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" dedi. Yandaş, "Ersen benden borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum. Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

METEHAN BALTACI

Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı ile ilgili iddialar ve ifadesi de haberde yer aldı. Haberde, Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon oynaduğı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı, kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak "Kendi takımı kazanır" ve "2.5 üst gol olur" şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı öne sürüldü.

Metehan Baltacı ifadesinde, sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını dile getirdi.

Baltacı’nın Whatsap görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda, Eyüpspor'da oynarken Şanlıurfaspor - Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma şansı bulmadığını, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maçta ise sonradan oyuna dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu söyledi.