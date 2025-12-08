Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahis oynadıkları gerekçesiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı.

İstabul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis operasyonunda gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İkilinin sevk edilme nedenleri ve ifadeleri ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre iki futbolcu hakkındaki iddialar ve ifadeler şu şekilde:

thumbs-b-c-91c13792173a00cce0f5065dbb702abf.jpg

MERT HAKAN YANDAŞ

Haberde, Masak raporunda Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına gönderdiği, kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçlarında "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve “İsmail Yüksek kart görür" gibi özel bahislere oynadığı ve kuponlarının tuttuğu öne sürüldü.

Masak raporundaki para trafiği için de ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları reddetti. Yandaş ifadesinde "Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasa dışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" dedi. Yandaş, "Ersen benden borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum. Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-225b2e0dc4e0344c748a053025291e6d.jpg

METEHAN BALTACI

Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı ile ilgili iddialar ve ifadesi de haberde yer aldı. Haberde, Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon oynaduğı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı, kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak "Kendi takımı kazanır" ve "2.5 üst gol olur" şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı öne sürüldü.

Metehan Baltacı ifadesinde, sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını dile getirdi.

Son Dakika | TFF 197 futbolcuyu bahisten PFDK'ya sevk ettiSon Dakika | TFF 197 futbolcuyu bahisten PFDK'ya sevk etti

Baltacı’nın Whatsap görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda, Eyüpspor'da oynarken Şanlıurfaspor - Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma şansı bulmadığını, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maçta ise sonradan oyuna dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Spor
Sergen Yalçın: Puan cetveline bakmıyoruz
Sergen Yalçın: Puan cetveline bakmıyoruz
Galatasaraylı yıldızın sağlık raporunu açıkladı: Kritik detay ortaya çıktı
Galatasaraylı yıldızın sağlık raporunu açıkladı: Kritik detay ortaya çıktı