Dursun Özbek Filistin'e destek yürüyüşü için çağrı yaptı

Filistine destek amacıyla 1 Ocak Perşembe günü Galata Köprüsü’nde düzenlenecek olan yürüyüş öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sosyal medyadan bir video paylaştı.

“MAZLUMUM SESİ OLMAK İÇİN ORADAYIZ”

Taraftarları yürüyüşe davet eden Dursun Özbek konuşmasında “Gazze'de yaşananlar, insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza, insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde, mazlumun sesi olmak için oradayız” sözlerini sarf etti.

DİĞER KULÜPLER DE PAYLAŞIMDA BULUNDU

Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaptığı paylaşımlarla yürüyüş için çağrıda bulundu.

BAŞKANLAR DA KATILACAK

Buna ek olarak kulüp başkanlarının da yapılacak yürüyüşte yer alması bekleniyor.