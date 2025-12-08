Son Dakika | TFF 197 futbolcuyu bahisten PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Daha önce 10 Kasım 2025 tarihinde 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Bugün ise kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 isim hakkında işlem başlatıldı.

TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Federasyon, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca bu futbolcuların 08 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin “A Takım” listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

İKİCİ DALGA

10 Kasım'da ilk dalgada 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edilmişti.

TFF bugün de ikinci dalgayı başlattı. İkinci dalgada 197 amatör statüdeki futbolcu tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi.

Soruşturma, profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplerin kadrolarını kapsıyor.

İŞTE BAHİSTEN PFDK'YA SEVK EDİLEN 197 FUTBOLCU:

57. MADDE NE DİYOR?

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI MADDE 57

BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir. Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir.