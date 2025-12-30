Galatasaray'ın teklifini reddetti: Beşiktaş ile anlaşmaya varmak üzere

Galatasaray'ın temasa geçtiği Salih Özcan, olumsuz dönüş yaparak Beşiktaş'ın teklifini değerlendireceğini bildirdi.

Süper Lig’de devre arasının başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray orta saha transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

GALATASARAY SALİH ÖZCAN İLE TEMAS KURDU

Erdem Açıkgöz’ün haberine göre sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile temasa geçti. Oyuncuya sözleşmesini feshetmesi halinde transfer etmek istediklerini bildirdiler.

BEŞİKTAŞ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Salih Özcan tarafı ise transfer teklifini reddetti. Özcan’ın sürekli forma giyme isteği nedeniyle Beşiktaş’ın teklifini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin, Salih Özcan transferi için 2 milyon euro bonservis bedeli ayırdığı da gelen haberler arasında.

4 MAÇTA 21 DAKİKA SAHADA KALDI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Alman ekibiyle birlikte sadece 4 maça çıkabildi. Özcan, toplamda 21 dakika sahada kaldı.

