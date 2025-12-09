Van'da zincirleme trafik kazası

Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli yakınında, saat 15.00 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada, edinilen bilgilere göre kar ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki direğe ardından da savrularak refüje çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Arkasından gelen hafif ticari araç ile bir otomobil de duramayıp, refüjdeki otomobile çarpınca zincirleme kaza yaşandı.

Kaza sonucu araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.