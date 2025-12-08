Kütahya’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Kütahya–Afyonkarahisar kara yolunda yolcu otobüsü, otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da akşam saatlerinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Kütahya–Afyonkarahisar kara yolu tren garı kavşağı yakınlarında yaşandı.

Ahmet K. yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Emre D.’nin kullandığı otomobile ve Hakan Ö. idaresindeki 64 KH 582 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, sağ şeritte ilerleyen Cengiz A.’nın kullandığı kamyona çarparak durabildi.

Kazada, otobüs şoförü Ahmet K., muavin Ahmet Furkan K. ile hafif ticari araçtaki Hakan Ö. ve oğlu Halil Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

kutahyada-zincirleme-kaza-1i-cocuk-4-1054100-312779-001.jpg

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

