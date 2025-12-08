Göle uzun namluluyla ateş etti: Gözaltına alındı

Elindeki uzun namlulu silahla göle ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan C.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece Gölü'nde uzun namlulu silahlı kişi göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Y.’yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Olayın 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü yakınında meydana geldiği öğrenildi. C.Y.’nin elindeki uzun namlulu silahla göle ateş ettiği, ardından bu anları kendi sosyal medya hesabında yayınladığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda C.Y.’yi yakalarken, göle ateş etmekte kullandığı tüfeğe de el koydu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

