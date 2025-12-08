Göle uzun namluluyla ateş etti: Gözaltına alındı

Büyükçekmece Gölü'nde uzun namlulu silahlı kişi göle ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Y.’yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Olayın 5 Aralık Cuma günü Mimar Sinan Köprüsü yakınında meydana geldiği öğrenildi. C.Y.’nin elindeki uzun namlulu silahla göle ateş ettiği, ardından bu anları kendi sosyal medya hesabında yayınladığı belirlendi.

Çete davasında görevdeki bir komiser de çıktı!

Eğlence mekanında dehşet! Tabancalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri, şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda C.Y.’yi yakalarken, göle ateş etmekte kullandığı tüfeğe de el koydu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.