Cemil Tugay: Yerel yönetimler halk sağlığında aktif rol almalı

Zonguldak Tabip Odası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Yerel Yönetimler, Sağlık ve Medya” başlıklı bir panel düzenlendi. Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin konuşmacıları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Önder Okay yer aldı.

Etkinliği Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, eski Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

“KENT SAĞLIĞI SİYASİ HESAPLARA KURBAN EDİLEMEZ”

Panelin açılışında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, sağlıklı kent yaklaşımının yalnızca hastane ve sağlık hizmetlerinden ibaret olmadığını vurguladı. Kenti etkileyen çevresel risklere değinen Erdem, madencilik geçmişi nedeniyle Zonguldak’ın özel bir hassasiyete sahip olduğuna dikkat çekti.

Erdem, plansız yapılaşmanın halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatarak şöyle konuştu:

“İmar afları bu ülkenin en büyük şehircilik cinayetidir. Kısa vadeli siyasi hesaplarla çocuklarımızın geleceğini riske atamayız. Kent yönetiminde şeffaflık ve katılımcılıktan taviz vermeyeceğiz.”

TUGAY: BU SİSTEM HASTALIK ÜRETİYOR

Panelde söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, sağlık sisteminin uzun yıllardır tedavi odaklı ilerlediğini; koruyucu sağlık hizmetlerinin ise geri planda bırakıldığını söyledi.

Türkiye’de hekim başına düşen hasta başvuru sayısının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Tugay, mevcut durumu şöyle özetledi:

“Bu tablo sağlıklı bir toplumun işareti değildir. Aksine sistemin hastalık ürettiğinin kanıtıdır.”

Tugay, yerel yönetimlerin kent sağlığını destekleyen politikalar üretmesinin önemine vurgu yaparak, sağlık ve şehircilik alanında bütüncül yaklaşımın zorunlu hâle geldiğini ifade etti.

Türkiye'de obezite, diyabet, hipertansiyon ve ruh sağlığı sorunlarının arttığını dile getiren Tugay, çevresel faktörlerin de halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Hava kirliliği ve iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tugay, belediyelerin yalnızca fiziki altyapı hizmeti sunan kurumlar olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimler halk sağlığında aktif rol almalıdır" dedi.

Başkan Tugay, İzmir'de uygulanan ücretsiz tarama programları, yerel sağlık merkezleri ve yaşlı destek hizmetlerinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

"HEKİMİ KORUMAZSAK SİSTEMİ AYAKTA TUTAMAYIZ"

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı da Zonguldak'ın kömür üretimi ve sanayi yoğunluğu nedeniyle solunum yolu hastalıkları ve meslek hastalıklarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir yük taşıdığını söyledi.

Kargı, sağlık sisteminin temel taşı olan hekimlerin yoğun iş yükü ve çalışma koşulları karşısında yıprandığını kaydederek, "Sistemi eleştiriyoruz ama sistemi ayakta tutan insan gücünü korumazsak çöküşü hızlandırırız" dedi.

MEDYAYA ÇAĞRI: AKTARMAK YETMEZ, SORGULAYIN

Panelde medyanın sağlık politikalarındaki rolüne de değinildi. Konuşmacılar, basının yalnızca açıklamaları aktaran bir araç olmaması gerektiğini, kamu adına denetim görevini daha etkin şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.