Batum’daki infazın arkasında ‘ölüm timi’ çıktı!

Daltonlar ve Gündoğmuşlar çetesi ile girdiği kanlı hesaplaşma sonrası Fransa’ya kaçan Halil Ay, anılan ülkede 6 Ağustos 2023 günü öldürüldü. Halil Ay’ın öldürülmesi sonrası, kuzenleri Muhammet Ay (44) ile kardeşi Abdurrahman Ay (35) etkinliklerini çok daha geniş bir alana yaydı. Başlangıçta Adana’da bir dizi cinayet ve yaralama olayına karışan iki kardeş kısa süre içinde İstanbul’da da kendilerinden söz ettirdi.

‘ÖLÜM TİMİ’NE 65 SANIKLI DAVA AÇILDI

Kimi zaman ‘Ay Grubu’ kimi zaman da ‘Ölüm timi’ olarak anılan çeteye ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, çetenin bir dizi eylemine ilişkin ayrıntılı anlatımda bulunuldu. 19 kişinin şikâyetçi olarak yer aldığı dosyada 65 kişi de sanık konumunda. Çetenin lideri konumundaki Muhammet Ay tutuklu durumda. Çetenin bir diğer lideri Abdurrahman Ay ise firari konumda. Sanıklar arasında Muhammet Ay’ın oğlu Ömer Ay’ın yanı sıra ‘Hanım ağa’ lakaplı Pınar Dalkılıç ile çocukları Rasim Beşkaya (19) ile Suğde Beşkaya (22) da sanık listesinde.

'Hanım ağa' lakaplı Pınar Dalkılıç ile 2 çocuğu da sanık konumunda.

‘PARA VERMEZSEN SENİ YAŞATMAYIZ’

Çetenin hedefe koyduğu isimler arasında yer alan Hakkı Tekin 16 Ocak 2025 gecesi saat 01.00 sıraları FaceTime uygulaması üzerinden görüntülü arandı. Telefonu açan Tekin, arayan kişilerin Muhammet Ay ile kardeşi Abdurrahman Ay olduğunu gördü. Tekin’in verdiği ifadeye göre Ay kardeşler bu kişiye “Biz senden maddi olarak ne kadar miktar istiyorsak bunu vereceksin. Vermek zorundasın. Vermezsen seni yaşatmayız. Öldürürüz, iş yerini kurşunlatırız. Sana ekmek yedirmeyiz. Dükkanını kapatıp gitmek zorunda kalırsın. Ancak, belirlemiş olduğum bedeli ödersen işine devam edersin, sana zarar vermeyiz” dedi. Tekin ise bu ikiliye verdiği yanıtın ise “Ben de kendilerine, benim kimseye haraç verecek halim yok” şeklinde olduğunu kaydetti. Bu yanıt sonrası taraflar arasında karşılıklı küfürleşmeler oldu. Tekin bir başka ifadesinde ise, kendisinden istenen paranın 500 bin dolar olduğunu söyledi.

İstanbul'da ölüm tehditleri alan Hakkı Tekin Batum'da öldürüldü.

TÜRKÜ EVİNE KURŞUN YAĞMURU

Bu görüşmeden 3 saat sonra ilk saldırı gerçekleştirildi. Hakkı Tekin’e ait Bakırköy’deki ‘Yağmur Türkü Evi’ kurşun yağmuruna tutuldu. Restorana 20 kadar kurşun isabet etti. Bu olaydan 2 gün sonra bu kez Hakkı Tekin’in Bağcılar Mahmutbey’deki Umut 1 ve Umut Oto Yıkama isimli bir başka iş yeri kurşunlandı. Anılan iş yerine bir diğer saldırı ise 11 Şubat gecesi saat 03.20 gibi gerçekleşti. İş yerindeki çok sayıda araca da kurşun isabet etti. Yağmur Türkü Evi 31 Mart 2025 gecesi saat 02.30 gibi yeninden kurşunlandı.

Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez, hastane binasında saldırıya uğradı.

HAKKI TEKİN’İN İZİ BATUM’DA SÜRÜLDÜ

3 ay içinde 4 kez yaşanan kurşunlama olayı sonrası geçen 19 Temmuz’da Gürcistan Batum’dan bir cinayet haberi geldi. Bakırköy ve Bağcılar’daki iş yerleri kurşunlanan ve ölümle tehdit edilen Hakkı Tekin Batum’da uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi. Hakkı Tekin sırtından aldığı kurşunlar sonrası yaşamını yitirdi. Motosikletli bir kişinin ateş açtığı Tekin’in, Ay grubu tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Çetenin iki liderinden biri olan Muhammet Ay tutuklu durumda.

ÇİÇEK BAR’IN SAHİBİNE PUSU KURDULAR

Çetenin silahlı saldırıda bulunduğu bir diğer isim ise Çiçek Bar’ın sahibi Sezai Gülmez (44) oldu. Gülmez, geçen 11 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde saldırıya uğradı. Saldırıdan kısa süre önce, motosikletli 2 kişinin bahçede beklediğini fark eden Gülmez’in tedbirli davranışı sonrası uzun namlulu silahla yapılan saldırıyı Gülmez hafif yara alarak atlattı. Çete, hastanede vuramadığı Gülmez’in sahibi olduğu Çiçek Bar’a gideceğini düşünerek biri tetikçi 2 kişiyi de anılan mekânın önüne gönderdi. Ancak polisin yaptığı operasyonda bu 2 kişi de yakalandı.

‘150 BİN DOLARI 300 BİN DOLAR OLARAK ÖDEYECEKSİN’

Bağcılar İstoç’ta bulunan Rönesans Otomotiv’in sahibi İlvan Baran, Ömer Küçük, kayınpederi Mehmet Zennur Berak, Esenyurt’ta iş yeri bulunan Furkan Adanas, Arnavutköy’de bulunan Vespa Kimya’nın sahibi Aydın Baştosun da çetenin hedefinde olan diğer isimler oldu. Baştosun’un, çetenin hedefine girmesine sebep olan ismin ise Mehmet Nuri Aycan olduğu anlaşıldı. Aydın Baştosun’u arayan çete lideri Abdurrahman Ay, bu kişiye “Mehmet Nuri Aycan’a 150.000 dolar borcun varmış. O borç artık bize geçti. Bu parayı bize 300.000 dolar olarak ödeyeceksin” dedi.