CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama

Yayınlanma:
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, son dönemde yargı paketleri ve tahliyelerle birlikte yeniden tartışma konusu olan denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. CTE, denetimli serbestliğin bir af ya da cezasızlık anlamına gelmediğini, cezanın toplum içinde sıkı denetim altında infaz edilmesini sağlayan bir yöntem olduğunu vurguladı.

CTE’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin hükümlülerin cezalarını cezaevi dışında ancak yoğun gözetim ve kontrol altında çekmelerine olanak tanıyan bir infaz modeli olduğu belirtildi. Açıklamada, bu süreçte hükümlülerin belirlenen yükümlülüklere uymak zorunda olduklarının altı çizildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

