Özgür Özel’den Hüsamettin Cindoruk'a geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17’inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
ESKİ BAKAN SÖYLEMEZ'DEN BİLGİ ALDI
Özgür Özel, hastaneye kaldırılan TBMM 17’inci Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk’un sağlık durumuna ilişkin, Milli Merkez Ankara Temsilcisi, önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez'den bilgi aldı.
Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu belli oldu
Cindoruk'a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri Özel, Cindoruk’un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.
HÜSAMETTİN CİNDORUK
Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Türk hukukçu ve siyasetçidir. 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı