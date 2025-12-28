Özgür Özel’den Hüsamettin Cindoruk'a geçmiş olsun telefonu

Özgür Özel’den Hüsamettin Cindoruk'a geçmiş olsun telefonu
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM 17’inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan TBMM 17’inci Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ESKİ BAKAN SÖYLEMEZ'DEN BİLGİ ALDI

Özgür Özel, hastaneye kaldırılan TBMM 17’inci Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk’un sağlık durumuna ilişkin, Milli Merkez Ankara Temsilcisi, önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez'den bilgi aldı.

Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu belli olduHüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu belli oldu

Cindoruk'a geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP lideri Özel, Cindoruk’un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK

Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Türk hukukçu ve siyasetçidir. 17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
Şehir hastanesi otoparkında yangın: 2 otomobil küle döndü
Şehir hastanesi otoparkında yangın: 2 otomobil küle döndü
Leyla Zana Amedspor maçında dakikalarca ayakta alkışlandı
Leyla Zana Amedspor maçında dakikalarca ayakta alkışlandı