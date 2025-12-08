Eğlence mekanında dehşet! Tabancalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında, Tekstil Park içerisindeki alkollü eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Eğlence mekanında çıkan beyzbol sopalı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı

YARALANAN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Kavgada Yunus Duman karnından tabanca ve bıçakla, Şafak İşlek ise bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Duman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Ege E., Mustafa D. ve Ekrem İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekrem İ. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı