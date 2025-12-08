2 yıl önce 'intihar etti' denildi: Ece'nin ailesi 'cinayet' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Olay, 27 Mayıs 2023'te, Karabağlar'ın Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan T.Y. (29), bir kafede garson olan eşi Ece Yılmaz'ı, evin mutfağındaki doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

CİNAYETE KURBAN MI GİTTİ?

Yapılan incelemeler sonrası ölüm polis kayıtlarına, intihar olarak geçti. Anne Halime Ocakdan, kızının ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle konunun peşine bırakmadı. Ailenin avukatı Kubilay Buber ise Yılmaz'ın intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle geçen hafta cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÇEVREDEKİ EŞYALARDA KAN GİBİ KALINTILAR GÖRÜLMEMİŞ"

Avukat Kubilay Buber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ece Yılmaz, evinde asılmış halde bulundu. Polis soruşturmasında eşi T.Y. hakkında intihara teşvik suçundan soruşturma yapılmış, herhangi bir bulgu ve delil elde edilmeyince takipsizlik kararı çıkmış. Ailenin bana ulaşması sonrası suç duyurusunda bulunduk. Mevcut delillere göre olayın intihar olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu, insan öldürme yönünde veriler elde ettik. İlk veri; asının türü itibariyle, bir insanın kendini bu şekilde asmasının mümkün olamayacağı yönündedir. İkinci veri ise elde edilen delillerde çevredeki eşyalarda kan gibi kalıntıların görülmemiş olmasıdır. Sonuçta eşiyle arasında geçmişe dayalı ciddi sorunları bulunması. Eşiyle arasında boşanma davasının bulunması ve T.Y. hakkında uzaklaştırma kararının bulunması gibi veriler de cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Biz verileri ilettik. Daha da ileteceğimiz veriler olacaktır. Şüpheli ise önceden verdiği ifadede suçlamayı kabul etmiyor. Eşini intihara teşvik etmediği yönünde beyanı olmuş" dedi.

"KIZIM DEVLET KORUMASINDAYDI"

Ece Yılmaz'ın annesi Halime Ocakdan, "Kızım devlet korumasındaydı. Göz göre göre öldürüldü. Olaydan 1 ay önce kızımı darbetmişti. Yoğun bakımda yattı. Cezasını çekmesini istiyorum. Kızım, 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün. Kızımın ayakları yere değiyordu. Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "İlk günden itibaren takipteyiz. Mevcut deliller eşliğinde bunun bir davayla dönüşmesini istiyoruz" dedi.