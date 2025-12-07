Trafik güvenliğini hiçe saydı! Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Yayınlanma:
Adana’da bir motosiklet sürücüsü trafikte ilerlerken önce motosikletin üzerinde ayağa kalktı, daha sonra ise aracın üzerine uzandı. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirirken o anlar, başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Ataşehir'de motosiklet yolcu servisine girdi: 2'si ağır 3 yaralıAtaşehir'de motosiklet yolcu servisine girdi: 2'si ağır 3 yaralı

İlçeye bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yolda hareket halindeyken yaptığı hareketlerle trafik güvenliğini hiçe saydı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE AYAĞA KALKTI!

İlk olarak motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücü, daha sonra ise aracın üzerine uzanarak yolculuk etti.

Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldiŞanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi

O anlar, yolda seyir halindeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

motosikletle-tehlikeli-yolculuk-kamerada-1052408-312251.jpg

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI!

Polis ekipleri tarafından sürücünün kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

