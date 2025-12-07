Trafik güvenliğini hiçe saydı! Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Adana’nın Seyhan ilçesinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

İlçeye bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yolda hareket halindeyken yaptığı hareketlerle trafik güvenliğini hiçe saydı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE AYAĞA KALKTI!

İlk olarak motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücü, daha sonra ise aracın üzerine uzanarak yolculuk etti.

O anlar, yolda seyir halindeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI!

Polis ekipleri tarafından sürücünün kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.