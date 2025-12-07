Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi

Şanlıurfa’da feci kaza! İki kardeşten acı haber geldi
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız ile ağabeyi Memduh İkiyıldız, hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Günbalı Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

sanliurfada-feci-kaza-iki-kardesten-aci-haber-geldi-2.jpg

Kazada, şarampole yuvarlanan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız (24) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sanliurfada-feci-kaza-iki-kardesten-aci-haber-geldi-3.jpg

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

sanliurfada-feci-kaza-iki-kardesten-aci-haber-geldi-1.jpg

Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak:DHA

