Son dakika | Adana-Gaziantep yolunda 3 tır çarpıştı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

hbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazanın ardından araçlarda yangın başladı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama henüz yapılmış değil.