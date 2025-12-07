Son dakika | Adana-Gaziantep yolunda 3 tır çarpıştı

Son dakika | Adana-Gaziantep yolunda 3 tır çarpıştı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme tarfik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

hbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazanın ardından araçlarda yangın başladı.

adana-gaziantep-yolunda-3-tir-carpisti.jpg

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama henüz yapılmış değil.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

