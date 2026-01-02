Valilik duyurdu: Ankara'da 891 kişi yakalandı!

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde takip süreci yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde, firari durumda olan çok sayıda şüpheli ve hükümlü tek tek tespit edilerek yakalandı.

HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİLER MERCEK ALTINDA

Yapılan incelemelerde, yakalananlar arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 35 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 306 kişinin olduğu bildirildi.

530 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında sadece hükümlüler değil, yargı süreci devam eden ve çeşitli dosyalar kapsamında ifade vermeye gitmediği için hakkında arama kararı çıkarılan 530 kişi de yakalanarak ilgili birimlere sevk edildi.