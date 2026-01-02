Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.

Güney Marmara'da feribot seferlerine hava engeli

FIRTINALI HAVADA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı yaptığı dönemlerde can ve mal güvenliğini korumak için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

İşte fırtınalı havalarda alınması gereken önlemler: