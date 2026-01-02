Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi!
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.
Güney Marmara'da feribot seferlerine hava engeli
FIRTINALI HAVADA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı yaptığı dönemlerde can ve mal güvenliğini korumak için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
İşte fırtınalı havalarda alınması gereken önlemler:
Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı, özellikle açık alanlardan uzak durulmalı.
Balkon, teras ve bahçelerde savrulabilecek eşyalar sabitlenmeli ya da içeri alınmalı.
Ağaç, direk, tabela ve inşaat alanlarından uzak durulmalı.
Çatı uçması, cam kırılması gibi risklere karşı binaların güvenli bölümlerinde bulunulmalı.
Araçlar ağaç altlarına, elektrik direklerinin yakınına park edilmemeli.
Deniz ve göl gibi alanlarda tekneyle açılmaktan kaçınılmalı, balıkçılar ve denizciler uyarıları dikkate almalı.
Elektrik kesintilerine karşı el feneri, pil ve şarjı dolu telefon hazır bulundurulmalı.
Yetkili kurumların yaptığı uyarılar ve hava durumu açıklamaları düzenli olarak takip edilmeli.
Kaynak:AA