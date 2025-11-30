Güney Marmara'da feribot seferlerine hava engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine hava engeli
Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle pazartesi ve salı günleri bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Marmara bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı feribot seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara'da pazartesi ve salı günleri bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

GÜNEY MARMARA'DA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiği ifade edildi.

2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

Kaynak:AA

Türkiye
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı
