Zehir tacirlerine operasyon! Bagajdan kilolarca uyuşturucu çıktı

Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, otomobilin bagajında yer alan sehpanın içerisine gizlenmiş 4,7 kilo esrarla yakalanan H.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, şehre uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmaların ardından Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde şok yol kontrol uygulamasında bir otomobil durduruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Sürücü H.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında sehpa içerisine gizlenmiş 4 kilo 677 gram, çantadaki kavanozda ise 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahsın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Kaynak:DHA

