Taklalar atıp ters duran otomobilden yürüyerek çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak takla attı. Ters dönen aracın içinden kendi çabasıyla çıkan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi, ona sandalye ve su veren çevre sakinleri yaptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İsaören Kavşağı’ndan Hocaköy yönüne doğru seyir halinde olan 23 yaşındaki Muhammet U. idaresindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu savruldu.

otomobilin-refuje-carpip-takla-attigi-ka-1050974-311872.jpg

Hızla orta refüje çarpan araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

otomobilin-refuje-carpip-takla-attigi-ka-1050975-311872.jpg

VATANDAŞTAN YARALI SÜRÜCÜYE SANDALYELİ MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından, araç sürücüsü Muhammet U. yaralı halde, ters dönen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

otomobilin-refuje-carpip-takla-attigi-ka-1050977-311872.jpg

Gürültüyü duyarak ve kazayı görerek olay yerine koşan çevredekiler, sürücüyü yol kenarına aldı. Vatandaşlar, şokta olan sürücüye sandalye getirip oturtarak ve su ikram ederek yardım etmeye çalıştı. Durum vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

otomobilin-refuje-carpip-takla-attigi-ka-1050979-311872.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammet U., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, emniyet birimleri güvenlik kamerası görüntülerini de dikkate alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

