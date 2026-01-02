Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın itibarıyla başlayacak şiddetli fırtına nedeniyle denizcilere ve vatandaşlara yönelik üst üste uyarılarda bulundu. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in batı kesimlerinde rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak fırtınaya dönüşmesi ve pazar gününün ilk saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Marmara Denizi’nde ise sabah saatlerinde başlayacak rüzgarın pazar akşam saatlerine kadar deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

KUZEY EGE’DE "KUVVETLİ FIRTINA" ALARMI

Fırtınanın en şiddetli hissedileceği nokta olarak Kuzey Ege işaret edildi. Yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak rüzgarın batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde, yani "kuvvetli fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege’de ise rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!

ULAŞIMDA AKSAMA VE TEDBİR ÇAĞRISI

Denizlerdeki rüzgarın hızını pazar gecesine kadar koruyacağı öngörülürken, Meteoroloji yetkilileri özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptallere ve aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Başta balıkçılar ve deniz taşımacılığı yapan firmalar olmak üzere tüm ilgililerin can ve mal güvenliği için meteorolojik verileri yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

yeni-proje.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!