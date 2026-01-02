Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in batı kesimlerinde rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak fırtınaya dönüşmesi ve pazar gününün ilk saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Marmara Denizi’nde ise sabah saatlerinde başlayacak rüzgarın pazar akşam saatlerine kadar deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

KUZEY EGE’DE "KUVVETLİ FIRTINA" ALARMI

Fırtınanın en şiddetli hissedileceği nokta olarak Kuzey Ege işaret edildi. Yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak rüzgarın batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde, yani "kuvvetli fırtına" şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege’de ise rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, gece saatlerinden itibaren ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMA VE TEDBİR ÇAĞRISI

Denizlerdeki rüzgarın hızını pazar gecesine kadar koruyacağı öngörülürken, Meteoroloji yetkilileri özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptallere ve aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Başta balıkçılar ve deniz taşımacılığı yapan firmalar olmak üzere tüm ilgililerin can ve mal güvenliği için meteorolojik verileri yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.