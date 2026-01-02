Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!

Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!
Yayınlanma:
Amasya’da, hastaneden dönerken karla kaplanan yolda mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı. Aile, güvenli bir şekilde bölgeden alınarak evlerine ulaştırıldı.

Ülkenin birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Amasya’da, hastanedeki tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu olan 23 yaşındaki F.A. ve yakınları, dönüş yolunda etkili olan kar yağışı sebebiyle kendi araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

AİLEYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI!

Ailenin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine, olay yerine AFAD acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, karla kaplanan yolda mahsur kalan F.A. ve beraberindeki kişileri güvenli bir şekilde merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde bulunan evlerine ulaştırdı.

Yolda kalan askeri araç için köylüler seferber oldu!Yolda kalan askeri araç için köylüler seferber oldu!

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak:DHA

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi
Honda Civic satışlarını durdurdu! Vergilere o da yenildi