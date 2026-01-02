Hastane dönüşünde karla kaplı yolda mahsur kaldılar!

Ülkenin birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Amasya’da, hastanedeki tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu olan 23 yaşındaki F.A. ve yakınları, dönüş yolunda etkili olan kar yağışı sebebiyle kendi araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

AİLEYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI!

Ailenin yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine, olay yerine AFAD acil müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, karla kaplanan yolda mahsur kalan F.A. ve beraberindeki kişileri güvenli bir şekilde merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde bulunan evlerine ulaştırdı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.