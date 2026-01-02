Yolda kalan askeri araç için köylüler seferber oldu!

Hakkari’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi 110 köy ve 247 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Gaziantep'te kar çileye döndü: Onlarca sürücü yolda kaldı

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde kapanan toplamda 357 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen, karla mücadele ekiplerinin yoğun çabaları aralıksız devam ediyor.

KÖYLÜLER ASKERİ ARACIN YARDIMINA KOŞTU!

Bölgeyi hakimiyeti altına alan zorlu hava koşulları nedeniyle, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli Köyü mevkiinde, bir askeri araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan askeri aracın yardımına köylüler koşarken araç, köylülerin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.









