Gaziantep'te kar çileye döndü: Onlarca sürücü yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, Gaziantep merkez ve ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Pek çok yol karla kapanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, onlarca aracın ve işçi servisinin kara saplanarak yolda kaldığı görüldü. Bazı ilçelerde elektriğin kesildiği belirtildi.

KARBONMONOKSİT GAZI NEDENİYLE 2 KİŞİ ZEHİRLENDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki kişinin karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiğini duyurdu. Öztürkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep bugün karlı bir kış gününe uyandı.

Yılın son günü kar yağışı, şehrimizdeki kuraklık tehlikesine karşı güzel bir gelişme. Keşke her kar yağışı kart postallardaki gibi romantik görünse.

Bu kar yağışında da emekçiler iş başı yapmak zorunda kaldı. OSB'de, yılın son günü işçilere bir gün izin verilebilirdi.

Toplu taşımayı kullanmak isteyen hemşehrilerimiz, otobüs ve tramvayın yetersizliğinden şikayetçi.

Görevini yapan yetkililere teşekkür ederiz ancak ihmalleri de görmezden gelemeyiz. Şahinbey'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 2 kişiden biri ağır yaralandı.

Soba yanan evlerde dedektör kullanılması hayati önemde. Tedavi gören vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Dışarıda, soğukta çalışmak zorunda olan emekçilere kolaylıklar diliyorum. Sokakta yaşayan hayvanları da unutmayalım. Kapınızın önüne bir kap yemek ve bir kap su koymak her mevsim önemli, ama kış şartlarında sokak hayvanlarının yemek bulma imkanı daha düşük olduğu için bu konu daha da önem kazanıyor.”

TIR MAKASLANDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus–Adana–Gaziantep Otoyolu’nun Osmaniye–Gaziantep istikametinde bir TIR’ın makaslaması sonucu trafiğin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarsus–Adana–Gaziantep Otoyolu’nun Osmaniye - Gaziantep istikameti, kış donanımına sahip olmayan bir ağır taşıtın makaslaması sonucu ulaşıma geçici olarak kapanmıştır. Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerimiz ters yönden müdahale ederek çalışma başlatmıştır. Ağır taşıtlar için kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım’da başladığı, ayrıca hava şartlarının ağırlaştığı 29 Aralık Pazartesi günü sürücülerimizin tedbirli olmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen, gerekli önlemler alınmadan yola çıkılması bu tür olumsuzluklara yol açmaktadır. Trafik güvenliği için kış lastiğinin takılması, zincir ve diğer kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması ve kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır.”

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte etkili olan kar yağışına karşı ekiplerin sahada olduğunu açıkladı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ekiplerimiz sahada, aynı zamanda yapay zekâ destekli akıllı trafik yönetim sistemimiz ve şehir genelindeki canlı kamera ağımız ile tüm kritik noktaları anlık izliyor, gelen verilerle olası riskler yapay zeka ile anında hesaplanıp hızlı ve doğrudan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar, ana arterlerimizde ciddi bir sorun yaşanmadı, ancak yağışın anlık bastırdığı bölgelerde geçici aksamalar yaşanabilir, bu modelle hızla müdahele ederek çözüyoruz. Bugün lütfen toplu taşımayı tercih edelim, özel araçlarımızla trafiğe çıkmamaya özen gösterelim. Hepinize çok teşekkür ederim.”

TOPLU TAŞIMA ÇÖKTÜ

Sosyal medyada bir vatandaş toplu ulaşımın çöktüğünü belirterek, yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi. Vatandaş tepkisinde, "Sözde şahsi araçlarla çıkmayıp toplu taşımaya yönelin dediler, yarım saattir tramvay bekliyoruz. Otobüsler desen hak getire birçok yol tuzlanmamış" dedi.

EMEP’Lİ KARACA: “BU AÇIK BİR İHMAL”

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Karaca şu ifadeleri kullandı: