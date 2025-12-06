Cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

Cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
Yayınlanma:
Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Nasır köyü yakınlarında meydana geldi.

Katliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağınıKatliam gibi kazadan sağ kurtulan yolcu: Biliyordum böyle bir şey olacağını

Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ SÜRÜCÜ, 7'Sİ JANDARMA PERSONELİ 9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçtaki 2'si sürücü, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları cezaevi aracından İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ile İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR"

Sivas Valiliği, kazaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "06.12.2025 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Sivas ili Zara İlçesi D-200 kara yolu Tepeköy köyü mevkisinde, İmranlı istikametinden Zara istikametine seyir halinde bulunan Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otobüsün, sürücü R.K.'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkması sonucu tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu araçta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7, Adalet Bakanlığı'na bağlı 2 personel yaralanmış ve yaralılar Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralı personelden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği, kazaya karışan ring aracında herhangi bir mahkûmun bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaralı personelimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 tutuklama
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 tutuklama
Alzheimer hastası yaşlı kadın evine 400 metre mesafede ölü bulundu
Alzheimer hastası yaşlı kadın evine 400 metre mesafede ölü bulundu