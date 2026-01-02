Son dakika | Erdoğan: Trump ile pazartesi görüşeceğim

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Ukrayna arasındaki devam eden savaşa ilişkin sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile bir görüşmelerinin olacağını ve Ukrayna-Rusya savaşı konusunu görüşeceklerini ifade etti:

"Bildiğiniz gibi benim gerek sayın Putin ile gerek Zelenski ile gerek bu konuda Trump ile, Avrupa ülkelerinin liderleri ile görüşmelerim devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...