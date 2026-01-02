Süreç rafa mı kalkıyor dedirten adımlar art arda geldi! Önce Van kayyumu ardından Mardin kararı

Yayınlanma:
2026 hem Türkiye hem de DEM Parti için soğuk başladı. Ekim 2024'te başlayan sürece rağmen DEM Parti'ye iki kötü haber art arda geldi. Önce Van kayyumu Kürtçe eğitim veren kreşteki Kürtçe tabelayı indirip yerine Türkçe tabela astı ardından bakanlık Mardin kayyumunun görev süresini iki ay daha uzattı.

2024'ün Ekim ayında MHP Lideri Bahçeli tarafından başlatılan süreç, PKK'nın fesih kararı alması ve Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya giderek Öcalan'ı dinlemesi ile devam etti. Meclis'teki komisyon Öcalan'ı da dinlemesinin ardından dinleme faaliyetlerini sona erdirdi ve partiler raporlarını sundu.

TAHLİYE KARARLARI UYGULANMADI

2026 yılında önce ortak bir raporun yazılması sonrasında ise yasal adımların atılması beklentiler arasında. AKP-MHP ittifakının DEM Parti ve Öcalan ile yürüttüğü süreç kapsamında yumuşama adımlarının atılması, öncelikli olarak DEM'li belediyelere atanan kayyumların iptal edilmesi ve başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlerin tahliyesi konuşuluyordu.

KAYYUM VE SÜRECİN SURİYE AYAĞI

AİHM'nin verdiği kesin tahliye kararına rağmen Demirtaş hala Edirne'deki cezaevinde tutulmaya, belediyelere atanan kayyumlar ise görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan sürecin Suriye ayağı ise en karmaşık konulardan birisi.

Suriye'nin neredeyse üçte birini kontrol eden SDG'nin, Şam hükümeti ile imzaladığı 8 maddelik 10 Mart mutabakatına uymadığı Ankara'da sık sık dile getirilip, bunun devamı halinde Şam hükümeti ile ortak operasyon yapılacağı senaryoları dillendiriliyor.

DEM PARTİ'NİN KARŞILANMAYAN TALEPLERİ

Süreç bir şekilde devam ederken işin; Suriye ayağı, kayyumların kaldırılmaması, beklenen tahliyelerin yapılmaması ve infaz yasalarında DEM Parti'nin taleplerinin karşılanmaması gibi uygulamalar polemikleri de beraberinde getirmeye devam ediyor.

2026'NIN DAHA BAŞINDA ATILAN ADIMLAR

ÖNCE VAN KAYYUMU

2026 yılının daha başlarında DEM Parti'ye iki kötü haber geldi. Önce Van kayyumu, kentin ilk Kürtçe eğitim veren kreşi olan "Perperok Mala Zarokan"ın tabelasını indirerek yerine Türkçe "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" yazılı tabelayı astı.

SONRA MARDİN KARARI

Sonrasında ise Kobani davasından beraat eden Ahmet Türk'ün göreve dönmesi beklenirken bugün İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile Mardin kayyumunun görev süresi iki ay daha uzatıldı.
2026 yılının henüz ikinci gününde alınan ve uygulanan bu kararlar 'Süreç rafa mı kalkıyor?' sorusunu sordurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

