DEM Parti: Silah bırakan herkes düzenlemeye dahil edilmeli

DEM Parti: Silah bırakan herkes düzenlemeye dahil edilmeli
Yayınlanma:
İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'lılar için beklenen düzenlemede sadece suça karışmamış olanların faydalanacağı konusunda iktidar cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. DEM Parti, silah bırakan herkesin düzenlemeden faydalanmasını sitedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine dikkat çekti.

Doğan, siyasi partilerin komisyona sunduğu raporlar üzerinden hızla ortak bir metin hazırlanması gerektiğini vurguladı: “Komisyon, Kürt meselesini tek başına çözemez ama demokratik çözümün yolunu açabilir. Ortak teklif TBMM’de barış mesaisine dönüşmeli.”

Sürecin rasyonel ilerlemesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Kalıcı çatışmasızlık ve silahların devre dışı bırakılması için eşitlik temelinde yasal düzenlemeler yapılmalı. Silah bırakan herkes ayrım gözetilmeksizin bu kapsama alınmalı" dedi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın süreçle ilgili 'kırmızı çizgiler' açıklamasına da yanıt veren Doğan, kırmızı çizgiler yerine “olurlar” üzerinden müzakere yürütülmesi gerektiğini ifade etti.,

Son Dakika | DEM Parti'den MHP'ye 'kırmızı çizgi' yanıtıSon Dakika | DEM Parti'den MHP'ye 'kırmızı çizgi' yanıtı

Doğan şöyle konuştu: “Tavrımız net ve açıktır. Komisyona sunduğumuz rapor kamuoyuna açıklandı, tartışılmaya başlandı. Bizi ayrılıkçılıkla suçlayanlar var ama biz ortak yaşamı en gerçekçi biçimde savunan partiyiz. Eşitlik, adalet ve özgürlükle bu mümkündür.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Türkiye
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler
Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Barış Terkoğlu gözaltına alındı