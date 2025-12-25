DEM Parti: Silah bırakan herkes düzenlemeye dahil edilmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine dikkat çekti.

Doğan, siyasi partilerin komisyona sunduğu raporlar üzerinden hızla ortak bir metin hazırlanması gerektiğini vurguladı: “Komisyon, Kürt meselesini tek başına çözemez ama demokratik çözümün yolunu açabilir. Ortak teklif TBMM’de barış mesaisine dönüşmeli.”

Sürecin rasyonel ilerlemesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Kalıcı çatışmasızlık ve silahların devre dışı bırakılması için eşitlik temelinde yasal düzenlemeler yapılmalı. Silah bırakan herkes ayrım gözetilmeksizin bu kapsama alınmalı" dedi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın süreçle ilgili 'kırmızı çizgiler' açıklamasına da yanıt veren Doğan, kırmızı çizgiler yerine “olurlar” üzerinden müzakere yürütülmesi gerektiğini ifade etti.,

Son Dakika | DEM Parti'den MHP'ye 'kırmızı çizgi' yanıtı

Doğan şöyle konuştu: “Tavrımız net ve açıktır. Komisyona sunduğumuz rapor kamuoyuna açıklandı, tartışılmaya başlandı. Bizi ayrılıkçılıkla suçlayanlar var ama biz ortak yaşamı en gerçekçi biçimde savunan partiyiz. Eşitlik, adalet ve özgürlükle bu mümkündür.”